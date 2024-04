LA7 | IN AUTUNNO PRESERALE E ALTRE NOVITÀ GRAZIE A MENTANA E GRUBER 4° RETE DI SERA

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di sabato 20 aprile 2024) Andrea Salerno, direttore di La7, festeggia gli ottimi ascolti dell’emittente che si conferma la quarta più vista in prime time conquistando il 5,54% di share, davanti a Rai3 (5,50%), Rai2 (5,38%),4 (4,34%), e Nove (3,05%). Da inizio anno, La7 è stata per 33 volte la terzapiù vista in prime time, mantenendo poi, anche per la prima parte di aprile, i risultati importanti sui target pregiati. La7 è seconda in prime time, alle spalle solo di Rai1, sia tra i laureati (12,89% di share) che tra gli adulti alto-spendenti (11,42%). Numeri che premiano le scelte della, confermandone la vocazione informativa e di approfondimento: «Creatività e un editore forte e coinvolto alle spalle sono la chiave della nostra crescita — commenta il direttore di La7 Andrea Salerno —. Abbiamo lanciato cinque nuovi programmi in prime time, ...