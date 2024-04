La variante di Cisano - ora qualcosa si muove

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 aprile 2024) Il finanziamento non c’è ancora. Ma il fatto che l’opera sia stata inserita per la prima volta nel Contratto di programma 2021-2025 fra Anas e ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, approvato dal Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile), significa che lo sarà. Arrivano buone notizie per le infrastrutture bergamasche. Nel nuovo Contrattodi programmazione, infatti, è stata inserita un’opera particolarmente attesa nella Bergamasca: il secondo lotto delladi. Una bella notizia innanzitutto per il comune die, poi, per tutto l’intenso traffico che ogni giorno sisulla direttrice Lecco-Bergamo. L’infrastruttura ha un costo al momento preventivato in circa 50 milioni di euro. Una storia tormentata, quella della ...