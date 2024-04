La Treccani veste Armani | nasce la Grande enciclopedia

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 20 aprile 2024) Nuove vesti per l’più famosa.insieme per un progetto tutto nuovo: la maison ha infatti curato la “”, dandole una nuova. Re Giorgio ha infatti partecipato attivamente per la creazione delLab, ormai alla sua terza edizione.insieme: il progetto Presentato alla Design Week, il progetto vede la collaborazione tra lo stilista e l’istituzione culturale italiana. Svelando un inedito abito su misura, di una bellezza fissata nel tempo, che affascina per la sua delicatezza ed eleganza. Senza mancare però di modernità, nell’estetica tipica di Re Giorgio. Nelle scorse edizioni abbiamo visto collaborazioni d’artista firmate da Ettore ...