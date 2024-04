La tragica fine di Emma e Leonardo - immagini choc in Tribunale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 aprile 2024) Viareggio, 20 aprile 2024 – Le telecamere della zona hanno ripreso il momento drammatico in cui la moto guidata da un operaio di un cantiere navale della Darsena ha travoltoche erano già a terra dopo la caduta dalla bici elettrica in cui quel maledetto giorno, il 4 luglio dello scorso anno, stavano andando al mare. Ma riprendono solo l’atto conclusivo di quell’incidente in cui persero la vita i due fidanzatini di Viareggio. E’ partita proprio da queste terrificanti sequenze la perizia tecnica prodotta dall’ingegner Riccardo Bertini, nominato dal Gip Alessandro Dal Torrione, e discussa alla presenza di tutte le parti in causa, ieri mattina inin sede di incidente probatorio. Con l’obiettivo, è chiaro, di stabilire come è andata l’esatta sequenza dei fatti, come i due fidanzatini caddero a terra, e perché ...