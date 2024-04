(Di sabato 20 aprile 2024) Mantiene un profilo basso la Sir Susa Vimche ha sconfittonella prima sfida scudetto. I block-devils sono consapevoli che il compito è arduo e tengono alta la guardia. Ottima la prova del palleggiatore Simone Giannelli che ha detto: "I brianzoli hanno dimostrato il loro valore vincendo i quarti a Civitanova Marche e la semifinale a Trento. Una squadra fatta di grandi giocatori che da anni sono a livello internazionale, sono atleti che non mollano mai. Anche noi lo siamo, cerchiamo di giocare bene le fasi punto a punto, in questa serie qua tutte le partite saranno così. Buono l’ingresso di Leòn e di Solé, dobbiamo andare avanti così perché serve il contributo di tutti in questa finale". Ma se come capita nella pallavolo sono gli attaccanti quelli più osannati dalla platea, non si può non menzionare la splendida prova del centrale ...

La Sir Perugia vola con i piedi per terra: "Entusiasmo e umiltà per battere Monza" - La soddisfazione di Lorenzetti, Giannelli e Russo dopo gara1. Gino Sirci: "Pubblico record per un turno infrasettimanale" ...lanazione

Monza-Perugia, come vedere in tv e in streaming Gara 2 della Finale Scudetto - Domenica 21 aprile, alle 15:15, si continua con la Gara 2 delle Finali della Superlega Credem Banca. Al momento, Sir Susa Vim Perugia è in vantaggio dopo la vittoria di ieri sull'outsider Vero Volley ...today

Playoff Superlega, la Sir compie il primo passo verso lo scudetto ma si pensa già a gara 2 - Partenza per Monza fissata già per domattina. Simone Giannelli: “È tutto l’anno che ci alleniamo per giocare il punto a punto e queste partite saranno così, questa serie sarà così” ...perugiatoday