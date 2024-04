La sfida nella capitale | Matelica merita la vetta

(Di sabato 20 aprile 2024) Non sono ancora i play off, ma è come se lo fossero. Il match di domani (ore 18) sul campo della Virtus Roma è un crocevia fondamentale della stagione della Halley, visto che in palio c’è il posto numero 1griglia della post season. I biancorossi si sono guadagnati questa chance con un ottimo Play in Gold in cui ha conquistato sei vittorie su sette partite (miglior percorso assieme alla Italservice Pesaro). Inoltre sono la squadra che ha perso meno partite tra i due gironi E e F (appena sei a fronte di 23 vittorie, stesso bilancio della Virtus Roma). Tuttavia, se perdono domani rischiano di scivolare fino al quarto posto a causa degli scontri diretti negativi contro Bramante Pesaro e Goldengas Senigallia. Una vera beffa, legata alla struttura particolare del campionato di quest’anno. "Una formula che dà grande peso agli scontri diretti ...

