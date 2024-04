La Scozia ha fatto grandi impegni sul clima Ora sono fuori portata

(Di sabato 20 aprile 2024) La: un’inversione di tendenza sui suoi obiettivitici La, con obiettivi ambiziosi sul, si vede ora costretta a ritirare le promesse di riduzione del 75% delle emissioni di gas serra entro il 2030, definendole “”. Implicazioni globali e politiche interne Questa battuta d’arresto potrebbe minare la posizione dellanella diplomaziatica e mettere in difficoltà il governo scozzese, che sta affrontando un anno elettorale. Le cause della mancata realizzazione degli obiettivi Ilte Change Committee ha evidenziato ritardi e mancanza di progressi in settori chiave come il riscaldamento, i trasporti e il ripristino delle torbiere, L'articolo proviene da News Nosh.

Rugby femminile: Italia, annunciata la formazione per sfidare la Scozia - Si disputa questo weekend il quarto turno del Guinness Sei Nazioni femminile di rugby e l’Italia di Nanni Raineri ospiterà sabato pomeriggio la Scozia, in una sfida decisiva per la corsa al podio del ...oasport

Carlo a Londra per le cure dopo il viaggio in Scozia con Camilla per l'anniversario di nozze. William torna ai suoi impegni pubblici - Continuano le cure per il sovrano del Regno Unito. Carlo III, 75 anni, è tornato a Londra per curarsi contro il cancro dopo una breve vacanza con la regina Camilla, 76 anni, in Scozia.ilmattino

Carlo a Londra per le cure dopo il viaggio in Scozia con Camilla per l'anniversario di nozze. William torna ai suoi impegni pubblici - Continuano le cure per il sovrano del Regno Unito. Carlo III, 75 anni, è tornato a Londra per curarsi contro il cancro dopo una breve vacanza con la regina Camilla, 76 anni, in Scozia.leggo