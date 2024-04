La protesta dei cittadini delle Isole Canarie contro gli eccessi del turismo | Il costo della vita è diventato insostenibile per noi

(Di sabato 20 aprile 2024) Gli abitanti, unamete preferite dei turisti di tutto il mondo, sono scesi in piazza perrel’industria dele chiedere un tetto massimo al numero di persone a cui consentire l’ingresso. Lasi è riunita sotto lo slogan Canarias se agota, «lehanno un limite», e ha ricevuto il sostegno anche di numerose organizzazioni ambientaliste, tra cui Greenpeace, Wwf, Ecologists in Action e AmiciTerra. «Siamo arrivati ??al punto in cui l’equilibrio tra l’usorisorse e il benesserepopolazione qui si è rotto, soprattutto nell’ultimo anno», ha spiegato al Guardian Víctor Martín, portavoce del collettivo Canarias se ...

(Adnkronos) – Banchi e sedie vuote, come non dovrebbero mai essere in una scuola , palloncini colorati per attirare l'attenzione, e cartelli, striscioni, disegni: "Vive il quartiere se vive ... (webmagazine24)

"Attenzione Borseggiatori ". Servirebbe Monica Poli, la battagliera veneziana famosa per il suo grido d’allarme ai turisti quando i malviventi entrano in azione, per contrastare i ladri di ... (lanazione)

Espropri per il Ponte sullo Stretto Impatti sulle abitazioni e rischi per le fasce dei più vulnerabili - La questione degli espropri legati alla costruzione del Ponte sullo Stretto ha assunto in questi giorni sempre più centralità. Il focus del dibattito è stato posto prevalentemente sugli espropri nell’ ...blogsicilia

Lo storico D’Orsi: “Israele sta compiendo un genocidio incrementale a danno dei palestinesi”. Scontro con Parenzo alla Zanzara - Bagarre alla Zanzara tra lo storico Angelo D'Orsi e David Parenzo sui massacri israeliani a Gaza - L'audio dello scontro ...ilfattoquotidiano

Genova, corteo per il 25 aprile a Sampierdarena per celebrare la Liberazione e contro la guerra in Palestina - Genova – Centinaia di cittadini in piazza Masnata, a Sampierdarena, si preparano a sfilare verso piazza Pallavicini in occasione delle celebrazioni per il 25 aprile. La manifestazione, organizzata da ...ilsecoloxix