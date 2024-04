La Primavera. Sfida alla Roma seconda in classifica. Bigica invoca la "partita perfetta»

(Di sabato 20 aprile 2024)difficile quella che attende ladel Sassuolo che oggi affronta lain. Si gioca alle 15, al ‘Tre Fontane’ (diretta Sportitalia) ed è l’ennesimo scontro diretto con vista playoff per i ragazzi di, reduci dallo stop di venerdì scorso al Ricci con la capolista Inter. Appena meglio è andata ai giallorossi, che hanno pareggiato 3-3 in casa della Juventus ma tra le mura amiche non perdono da febbraio. Il Sassuolo ‘da trasferta’, viceversa, è imbattuto da cinque gare. "Affrontiamo un avversario in grande salute, una formazione che gioca bene e che nelle ultime partite ha segnato tanti gol. Nell’ultimo incontro disputato, a Torino contro la Juventus, laha subito una rimonta incredibile, segno che il campionato è molto ...

Dopo il turno di sosta per gli impegni delle nazionali e il match pareggiato contro il Pescara, la capolista Cesena Primavera 2 questa mattina tornerà in campo almeno per difendere i quattro punti ... (ilrestodelcarlino)

Il Milan Primavera di Ignazio Abate, reduce dalla vittoria in casa della Juventus in campionato, di nuovo in trasferta contro la Sampdoria (pianetamilan)

Milan , la prima vera di Abate si prepara alla sfida contro il Porto in Youth League valevole per la semi finale : prima volta per un’italiana? Dopo l’uscita dall’Europa League del Milan di Stefano ... (dailymilan)

Atalanta-Juve Primavera: diretta tv, formazioni, dove vederla in streaming - La Sfida tra Atalanta e Juventus Under 19, valida per la 30ª giornata del Campionato Primavera, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche in diretta ...tuttosport

Milan Primavera crea la storia nella Youth League - Il Milan Primavera ha creato la storia diventando la prima squadra italiana a qualificarsi per la finale della Youth League. Hanno battuto il Porto ai calci di rigore dopo un pareggio 2-2 nei tempi re ...informazione

YOUTH LEAGUE - Milan, Abate: "La finale è un traguardo storico" - Il Milan Primavera è la prima squadra italiana a qualificarsi alla finale di Youth League. Battuto ai calci di rigore il Porto dopo il 2-2 dei tempi regolamentari; a decidere la Sfida, ancora una volt ...napolimagazine