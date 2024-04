La prima di Sirio sui viali. Testati binari e servizi. L'emozione di Nardella. E i fiorentini scattano selfie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 aprile 2024) di Antonio Passanese FIRENZE L’appuntamento è in piazza dell’Unità, alle 15.30. Alla fermata del tram c’è aria di festa: grandi sorrisi, abbracci e strette di mano. "Ci siamo, finalmente", dice un tecnico in pettorina arancione fluo a un collega. E all’arrivo del convoglio, che sul display luminoso riporta la scritta “Libertà“, scatta il primo applauso. Per il sindaco Dario"quella di oggi è una giornata storica, mi sembra di rivivere i magnifici giorni in cui inaugurammo le linee per Careggi e poi per l’aeroporto. Sappiamo che la destra di Schmidt, Donzelli e Salvini non vuole la tramvia. Hanno detto che è un disastro, che non è una soluzione per Firenze. Noi rispondiamo con i fatti ma soprattutto con i numeri dei: la risposta sono i 41 milioni di persone che la useranno nel 2024 secondo le stime di Palazzo Vecchio". Alle 15.41 ...