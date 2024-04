La nuda anima di Francesca Woodman - il genio infelice che pochi capirono

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 20 aprile 2024) La libreria antiquaria Maldoror di Giuseppe Casetti e Paolo Missigoi era un antro romano attiguo a Piazza Navona che nei miei trent’anni avevo preso a frequentare religiosamente. Dacché su quei loro scaffali avevo trovato dei libri che mi apparvero come i più belli da vedere e da toccare, le prime edizioni di alcuni futuristi italiani della prima ora o magari di alcuni romanzi degli anni Quaranta di Alberto Savinio. Solo che in quell’antro e per dieci giorni del marzo 1978 ebbe luogo un evento destinato a entrare nella leggenda. Ossia una mostra di foto dell’allora diciannovenne studentessa americana (nata in Colorado, epperò innamoratissima dell’Italia), la più parte autoritratti o meglio autorappresentazioni. E’ stata la prima e unica mostra dedicata da viva alla, che il 19 gennaio del 1981 si sarebbe ...