La Notte D’Estate - il tour di Ariete

(Di sabato 20 aprile 2024) ROMA – “La” è ildiprodotto e organizzato da Vivo Concerti. Con “Laincontra, ancora una volta, il suo pubblico per donarsi e portare la sua musica tra la gente: canzone dopo canzone, la cantautrice sa creare una dimensione live intima e profonda, in cui le persone condividono le proprie emozioni e accolgono quelle di, rispecchiandosi nelle storie raccontate nei suoi testi. Senza filtri e profonda come la, “La” perè un nuovo capitolo live in cui portare il suo repertorio più amato, come ad esempio “L’Ultima” (triplo disco di platino), “Pillole” (disco di platino) e “18 anni”, ...

La recensione di Notte di mezza estate : la serie norvegese ambientata nel giorno di Midsommar tratta - senza incidere - una crisi coniugale. In streaming su Netflix. Nella recensione di Notte di ... (movieplayer)

"Calzona non ci dorme la Notte per i problemi difensivi del Napoli. E' a Castel Volturno dalle 8 alle 20 con il suo staff" - "Credo che Calzona sia stata la scelta giusta per il Napoli. Serviva una persona che conoscesse l’ambiente e lo spogliatoio oltre che i calciatori. Quel 4-3-3 che un po’ ha incantato lo scorso anno tu ...napolitoday

Incendio in via Collatina. Pompieri al lavoro tutta la Notte - Aria irrespirabile. Arpa monitora i livelli di inquinamento. Nell'area altri roghi in passato. Era calendarizzata una bonifica di Ama ...rainews

Travolse scooter, drogato e senza patente: arrestato - Era la Notte del primo settembre dello scorso anno quando, a bordo di un'auto, causò un incidente stradale a due passi dal centro di Latina, colpendo un ragazzo in scooter che ...ilmessaggero