La missilistica americana è più forte delle contromisure di Mosca | un guaio per Putin

(Di sabato 20 aprile 2024) Milano. Mercoledì scorso gli ucraini hanno colpito la base aerea di Džankoj (si legge Giancói), nel settentrione della penisola di Crimea occupata dai russi. N... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Le navi da guerra Usa hanno abbattuto i missili iraniani con l'intercettatore missilistico SM-3: non era mai stato usato - Nel corso dell'attacco iraniano verso Israele le navi da guerra della Marina statunitense hanno utilizzato per la prima volta in combattimento un intercettatore missilistico SM-3.ilmattino

Gli Usa spostano il sistema Typhon vicino alla Cina: cosa vuol dire e cosa può succedere - Gli Usa hanno schierato per la prima volta un sistema terrestre per lancio di missili da crociera nelle Filippine per un'esercitazione congiunta ...ilgiornale

Espansione missilistica Usa in Asia-Pacifico - L'Us Army si appresta a rafforzare la propria presenza deterrente nella regione Asia-Pacifico con l'indicazione, da parte del generale Charles Flynn, dell'imminente dislocazione di un avanzato sistema ...avionews