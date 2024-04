La minaccia di pubblicare il video hot girato sul luogo di lavoro | donna denuncia l’ex fidanzato di Roma

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 20 aprile 2024)fidanzata diunpornosuldi. La Polizia è intervenuta sul caso legato alladelporno di– Ilcorrieredellacitta.comUna storia di stalking a, che ha portato in queste ore all’arresto di un uomo. La vicenda racconta di due ex fidanzati, con l’uomo che non si sarebbe arreso alla fine della propria relazione con la compagna. Una situazione che è stata vissuta in maniera ossessiva dal soggetto, che ha cominciato gradualmente a perseguitare lacon cui aveva trascorso un’esperienza amorosa. ...