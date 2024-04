La Juventus rimonta da due gol di svantaggio e salva il pareggio in casa del Cagliari

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 20 aprile 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Laha reagito da due sotto perre unper 2-2 indel, ma il risultato ha fatto poco per dissipare le speculazioni sul futuro dell’allenatore Massimiliano Allegri. Allegri ha dovuto affrontare un attento esame sulle sue prospettive a lungo termine al club torinese dopo un pessimo periodo di forma. La Vecchia Signora ha raggiunto la vetta della Serie A a gennaio, ma negli ultimi mesi ha lottato per le vittorie e ha quasi subito una dolorosa sconfitta contro il vecchio allenatore Claudio Ranieri. Ilè andato in vantaggio di due gol dopo aver ricevuto due rigori nel primo tempo, che Gianluca Gaetano e Yerry Mina hanno eliminato. Tuttavia, a Ranieri è stata negata la vittoria quando ...