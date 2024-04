La Futura gioca per la storia A un passo dal sogno A1

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 aprile 2024) LaVolley Busto Arsizio vuole sbarcare in serie A1. Dovesse riuscirci andrebbe a raggiungere la Uyba, salvatasi nelle ultime giornate al termine di una stagione molto fatica, per un derby unico nel suo genere. Non ci sarebbe infatti nel volley un’altra città ad avere due squadre nel massimo campionato nazionale. Un vero e proprio record per la località varesotta. LaBusto Arsizio, seconda nella poule promozione dietro ad un’inarrivabile Perugia già promossa da tempo, incomincia oggi pomeriggio la serie finale contro la sorpresa Talmassons che dovrà sancire il nome della seconda squadra promossa nella massima serie. Dopo diciotto partite di Regular Season, dieci di Pool Promozione e rispettivamente due e tre incontri di Semifinali, laGiovani Busto Arsizio e la Cda Volley Talmassons FVG hanno raggiunto ...