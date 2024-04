La denuncia di Serena Bortone | Cancellato il monologo di Antonio Scurati sul 25 aprile

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 20 aprile 2024) Ladi: “ildi” Ildisul 25sarebbe stato censurato: are l’accaduto è la conduttrice del programma che avrebbe dovuto ospitarlo che parla di cancellazione dell’intervento senza una vera motivazione. La presentatrice in questione è, al timone della trasmissione di Rai 3 Che sarà, in onda nel weekend nella fascia preserale. Proprio nella puntata di questa sera, almeno fino a ieri, era previsto come ospite lo scrittoreche avrebbe dovuto proporre unin occasione ...