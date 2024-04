La cucina - passione di una vita | Con il cibo racconto la mia terra

Leggi tutta la notizia su lanazione

Lui è lo chef aullese Rolando Paganini, che tanto si impegna per far conoscere la Lunigiana, dal punto di vista gastronomico, con ricette tradizionali. "Inizialmente ho frequentato il chimico - racconta - poi la miaper lami ha spinto verso l'indirizzo alberghiero e ho cambiato scuola. Ho cominciato la mia carriera molto presto, sono stato fortunato perché la mia prima esperienza è stata a Forte dei Marmi, durante la scuola, e poi al Paracucchi, locale storico, eccellente. Io sono stato allievo di Angelo Paracucchi, sono rimasto con lui fino al 1990: con la nouvelle cuisine ho visto i momenti cruciali ...