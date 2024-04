La Cina vuole aumentare le importazioni di ferro dall’Africa | il piano di Pechino

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di sabato 20 aprile 2024) Roma, 20 apr – Laè il più grosso importatore dinonché il piu’ grarnde produttore e consumatore di acciaio al mondo: buona parte delimportato proviene da Brasile e Australia ma adesso il governo cineseridurre la dipendenza da questi due Paesi e per questo sta investendo massicciamente in Africa. Lae ildell’Africa Per raggiungere questo obiettivo le società minerarie cinesi sono molto attive in Guinea, Liberia, Camerun e Repubblica del Congo e anche in altri paesi africani dove sono presenti importanti giacimenti di. Nel nord della Sierra Leone la Leone Rock Metal Group, facente parte della società cinese China Kingho Energy Group, ha investito 230 milioni di dollari per costruire un impianto per la lavorazione da 12 milioni ...