La capolista Civitanovese | È un esame più difficile

(Di sabato 20 aprile 2024) "Contro il Monturano sarà più dura di domenica scorsa, ma conteremo sulla spinta del pubblico". Così Stefano Spagna, il centravanti della, in vista della gara di domani contro l’undici allenato da Stefano Cuccù, ultima forza del campionato a quota 19 punti. Il match è in programma alle 16.30 al Ferranti di Porto Sant’Elpidio. La, prima con 53 punti, non può permettersi passi falsi per non perdere il treno per la D, avendo alle calcagna Montefano e Chiesanuova, seconde a sole due lunghezze. "Al di là della posizione in classifica – dice Spagna –, si tratta pur sempre di una gara ostica. Vogliamo vincere, consapevoli delle difficoltà che incontreremo. All’andata, finì 0-0, quindi dovremo fare qualcosa in più". Secondo l’attaccante la chiave del successo sta nella prestazione offerta durante l’ultimo ...

