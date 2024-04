La Camera Usa vota oggi gli aiuti per Ucraina e Israele

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) LaUsaquattro distinti disegni di legge per gliper l'(60 miliardi di dollari),(26, di cui 9 perumanitari) e Taiwan (8 miliardi), mentre uno mira a bandire TikTok (se l'app cinese non verrà venduta), a utilizzare gli asset russi congelati e imporre nuove sanzioni a Mosca, Teheran e Pechino. In caso di approvazione, il Senato seguirà a ruota nel weekend, quindi la firma di Joe Biden. In tal caso i primia Kiev potrebbero arrivare gia' la prossima settimana. Lo speaker dellaMike Johnson mettera' ai voti anche un provvedimento per una stretta sui migranti al confine col Messico.