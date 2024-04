(Di sabato 20 aprile 2024) A sessantasette anni appena compiuti il presidenteè pronto per l’ultima, quella della sua riconferma per un ultimo mandato alla guida dell’Autorità di sisportuale del Mar Ligure orientale. Lo si è capito ieri dai toni e dall’energia con cui ha tracciato le conclusioni del convegno - che a lui erano affidate in quanto padrone di casa - "Sotto il segno del porto ", atto secondo di una sorta di stati generali che si erano già tenuti nel 2023. La formula è quella consueta degli eventi di questo tipo, in cui si invitano allo stesso tavolo tutti gli attori e i protagonisti di un dato settore per discutere assieme i problemi più rilevanti. Solitamente sono discussioni da cui non viene fuori mai nulla che non si sapesse già prima ma che sono utili per tentare di dare un senso alle priorità e per individuare le ...

La battaglia di Sommariva: "La sicurezza sul lavoro è il tema da cui partire per una vera riforma" - Mestieri usuranti, l’uscita per inidoneità fisica in ambito portuale è molto diffusa. Poi il nodo degli appalti: "Le novità introdotte ci pongono degli interrogativi".lanazione

