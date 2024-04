Ma gli imputati non saranno in aula, perché il presidente egiziano al-Sisi ha continuato a coprire il loro operato dal 2016, quando Regeni è stato ucciso (wired)

La accusa di averlo tradito, la aggredisce e la rapina in un parcheggio: fermato il compagno 24enne - Una ragazza di 22 anni è stata aggredita dal compagno che l’ha anche rapinata. Il giovane avrebbe accusato la 22enne di averlo tradito. Avrebbe quindi preteso un risarcimento economico. L’avrebbe ...fanpage

L’accusa di Morgan a Ultimo per il titolo dell’album Altrove: “Citazione o sottrazione indebita” - Dopo l'annuncio di Altrove, il nuovo album di Ultimo a un anno da Alba, Morgan ha accusato l'autore romano di plagio del titolo, che si rifarebbe secondo ...fanpage

Hugh Grant denunciò il tabloid ‘The Sun’ per averlo spiato. Arrivato l’accordo per un maxi risarcimento - L’importo della transazione non è stato reso noto. La causa è stata chiusa pur di non procedere a un processo costoso per ambo le parti ...repubblica