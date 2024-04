Juventus-Milan - ecco data e orario del big match | e il motivo è … politico

La Serie A torna in campo per la 33esima e sestultima giornata di campionato. Si parte dai due anticipi del venerdì: Lazio e Juventus sono... (calciomercato)

Manna stravede per Dean Huijsen, il baby difensore che sta stupendo - Il giovane giocatore sta facendo molto bene alla Roma, è stato proprio Giovanni Manna a portarlo alla Juventus.areanapoli

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 20 aprile - Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi ...calciomercato

Gazzetta - Il Milan pronto ad insidiare la Juve per Zirkzee e non solo - Come riferisce Gazzetta, il numero 9 Joshua Zirkzee nelle ultime settimane si è guadagnato la pole position ma la situazione è in evoluzione. JZ può essere ...tuttojuve