Iuventa e Humanity 1 - gli assist dei giudici alle ong pro-migranti

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 20 aprile 2024) Prima il caso, poi la1. Due sentenze nel giro di poche ore hanno riacceso l’entusiasmo a sinistra per le ong, considerate fondamentali da qualcuno a sinistra per la gestione dell’immigrazione. Sì, perché molti fanno finta di non vedere che certe azioni incoraggiano i trafficanti di esseri umani, aumentando i loro proventi, esponendo migliaia di disperati a viaggi della speranza che a volte si trasformano in viaggi della morte. Ma torniamodue sentenze. Partiamo dalla. Ieri il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Trapani ha disposto il non luogo a procedere per tutti gli imputati nel caso con la formula “il fatto non sussiste”. Non si tratta di una decisione di poco conto. La sentenza ha messo la parola fine al ramo principale di una delle più grandi inchieste svolte in ...