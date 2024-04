Italia-Svizzera oggi in tv - Mondiali curling misto 2024 | orari - program -a, streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 aprile 2024) Un test importante., sabato 20 aprile, la Nazionalena disfiderà lanel secondo incontro valido per i Campionatidi doppioin scena sul ghiaccio svedese di Oestersund (Svezia). Dopo la sfida con la Spagna l’inedito binomio formato dalla Campionessa Olimpica Stefania Constantini e dalla new entry Francesco De Zanna cercheranno il successo, con l’obiettivo di proseguire nel migliore dei modi il cammino nel gruppo A. Ricordiamo infatti che soltanto la prima delle dieci partecipanti potrà staccare direttamente il pass per le semifinali, mentre per la seconda e terza della classe dovrà aspettare l’incognita qualification game. L’avversario è d’alto profilo, soprattutto per il blasone (il Paese Elvetico vanta la bellezza di ...