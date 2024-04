Italgronda - partono i playoff La prima delle sfide è Real

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 aprile 2024) Inizia l’avventura deiper l’Futsal Prato, che ha chiuso la regular season del girone C della serie B maschile al secondo posto e quindi nel primo turno degli spareggi per la promozione affronterà la quinta classificata del raggruppamento, ovvero laCasalgrandese. La gara d’andata si giocherà sul campo degli emiliani, il Pala Keope, oggi con inizio alle ore 15; quella di ritorno al PalaKeynes sabato 27 aprile. Storia lunga quella deidi serie B, articolati su ben quattro turni. Nel successivo (4 e 11 maggio), la vincente del confronto fraCasalgrandese affronterà la vincente dell’altro primo turno che coinvolge le squadre del girone C, ovvero quello fra Boca Livorno e Mattagnanese che hanno chiuso la regular season al terzo e quarto ...