Israele risponde all’Iran Missili sulla base militare Teheran non minaccia repliche Maxi esplosione a Baghdad

(Di sabato 20 aprile 2024) di Alessandro Farruggia Per dirla con Esopo, la montagna ha prodotto il topolino. L’attesa rappresaglia israeliana all’attacco iraniano di sabato notte c’è stata – anche senon conferma né smentisce – ma si è declinata in un messaggio alla leadership iraniana: se insistete, potremmo colpire il vostro programma nucleare. È stato un attacco ispirato al principio "escalate to de-escalate" (aumentare l’intensità proprio per poterla ridurre, ndr).allo stato non ha intenzione di andare allo scontrodiretto con un Paese nucleare che ha al suo fianco gli Usa e così ha minimizzato la portata dell’attacco attribuendolo a tre piccoli droni quadricotteri. Il ministro degli Esteri Hossein Amirabdollahian, senza accusare lo Stato ebraico, ha definito l’attacco un "fallimento", "dipinto come vittoria ed esagerato dai ...