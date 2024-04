(Di sabato 20 aprile 2024) All'deiè stato ritenuto colpevole per ildiagli operatori del programma e lo Spirito dell'ha deciso di punirlo. Ecco cosa è successo!

Francesco Benigno è torna to a rilasciare dichiarazioni in merito alla sua squalifica nella diciottesima edizione de L' Isola dei Famosi . (comingsoon)

Isola dei Famosi , nell’ultima puntata andata in onda, la quarta, si è aperto un giallo grazie a Greta. La naufraga si è lamentata di una cosa accaduta su Playa Espinada e prima delle nomination ha ... (caffeinamagazine)

Isola dei Famosi, Pietro Fanelli nei guai: scatta il provvedimento per il furto di cibo! [VIDEO] - All'Isola dei Famosi, Pietro Fanelli è stato ritenuto colpevole per il furto di cibo agli operatori del programma e lo Spirito dell'Isola ha deciso di punirlo. Ecco cosa è successo!comingsoon

Giuseppe Di Napoli abbandona l’Isola dei Famosi. Cos’è successo - Giuseppe Di Napoli ha abbandonato nelle ultime ore l'Isola dei Famosi. Scopri insieme a noi perché si è ritirato e cosa succederà adesso.napolike

Peppe Di Napoli si ritira dall'Isola dei Famosi: «Sono stanco». Ma su Instagram spunta un altro motivo - Peppe Di Napoli si è ritirato dall'Isola dei Famosi. Il pescivendolo napoletano era finito al televoto, che è stato ora annullato e riaperto con gli altri quattro naufraghi ...leggo