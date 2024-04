Isola dei Famosi - la verità sul ritiro di Peppe Di Napoli su Instagram

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 20 aprile 2024) Una lunghissima scia di ritiri sta mettendo a dura prova L’dei. Dopo la squalifica di Francesco Benigno e il forfait di Tonia Romano e della Miss Italia in carica Francesca Bergesio, ancheDiha deciso di mettere fine alla sua avventura in Honduras decidendo di tornare in Italia dopo appena due settimane di permanenza. Il pescivendolo star di TikTok faceva parte della compagine dei nonche aveva preso possesso dell’con due giorni d’anticipo rispetto alla diretta e, ora, si è detto stanco e impossibilitato a continuare. I motivi deldiDiChe quest’edizione de L’deifosse molto diversa da quelle precedenti è apparso chiaro fin da ...