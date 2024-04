Iraq | scoppio base -nessun aereo o drone

(Di sabato 20 aprile 2024) 11.16 Non c'erano droni o caccia nello spaziosopra ladelle milizie filoiraniane inprima o durante l'esplosione avvenuta nella notte. A renderlo noto sono fonti militari di Bagdad, che confermano: un miliziano è morto e altri 8 sono rimasti feriti nell'esplosione alladi Kalso, 50 chilometri a sud della capitale. Israele e Stati Uniti avevano negato qualsiasi coinvolgimento.

