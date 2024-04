Iraq - nuovo raid aereo su base milizie filoiraniane Il bilancio delle vittime

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 20 aprile 2024) è di un morto e otto feriti Sale la tensione in Medio Oriente dopo gli scontri tra Israele e Iran. Nel corso della nottata appena trascorsa si è registrato unmissilistico in unamilitare in, in cui stazionerebbero. A dare la notizia sono state fonti della sicurezza di Baghdad, mentre una nota del gruppo Hashed al-Shaabi, che hanno aprlato, senza approfondire i dettagli, di “perdite materiali”. Da quel che si apprende dalle principali agenzie di stampa, nell’attacco ha perso la vita una persona. Si tratterebbe di un combattente, Hashd Shaabi, e ferito altre otto persone tra combattenti e soldati iracheni. Gli attacchi avrebbero generato un incendio nella. Non è chiara la provenienza del. Su X, il ...