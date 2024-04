Iraq - nessun drone o aereo in volo durante esplosione a base

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) Le forze di sicurezza irachene hanno affermato oggi che al momento dell'nellamilitare di Calso non c'erano droni o aerei in. Non sono stati visti droni o aerei da combattimento in aria al momento della "" notturna che ha scosso unamilitare nell'centrale, hanno affermato oggi in un comunicato le forze di sicurezza. Citando "un rapporto del comando della difesa aerea" e l'ispezione dei radar, le forze di sicurezza hanno assicurato che "non c'erano droni o aerei da combattimento nello spaziodel governatorato di Babil prima ol'" che ha provocato un morto e 8 feriti tra le forze di stanza nella