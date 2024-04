Iraq | depositi di armi attaccati durante la notte | video

IL VIDEO. Esplosioni nella notte alla base militare di Kalsu in Iraq - Sia gli Usa che Israele negano un loro coinvolgimento nell'accaduto Almeno un morto e otto feriti in un’esplosione a sud di Baghdad, in Iraq. Lo riferiscono fonti della sicurezza irachena, citate dai ...informazione

Cosa sappiamo delle esplosioni nella base dei filo-Iran in Iraq. Dal raid alle strategie di Israele: tutte le ipotesi al vaglio - Un nuovo capitolo delle tensioni in Medio Oriente, altri morti, ma questa volta nessuna rivendicazione. Non è ancora chiaro quale sia la mano che ha provocato le esplosioni nella base militare delle m ...ilfattoquotidiano

Ministero Cultura, stop a trasloco dei depositi chimici a Genova - Il ministero della Cultura ha presentato una serie di osservazioni e richieste di integrazioni al progetto di trasferimento dei depositi chimici nel porto di Genova da Multedo a Sampierdarena vicino a ...ansa