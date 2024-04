Iran - la storica | Il regime è vulnerabil - ma lo scontro in atto rafforza i pasdaran

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) Roma, 20 aprile 2024 – Un Paese dove vige unapparentemente incrollabile, ma al cui interno covano tensioni e dove si sta preparando la successione ad Ali Khamenei. Farian Sabahi, ricercatrice senior in Storia contemporanea all’Università dell’Insubria spiega quali siano le dinamiche in gioco. Professoressa Sabahi, che idea si è fatta di questo attacco? "Colpisce soprattutto il fche Israele non abbia detto nulla e che l’abbia addirittura dichiarato che non è stato Israele. Sabato scorso missili e droniiani avevano colpito, peraltro senza fare molti danni, un aeroporto militare nel sud di Teheran. Di pari passo, alle quattro e mezza di ieri mattina, ora italiana, Israele ha preso di mira un aeroporto militareiano, nella regione di Isfahan, a 350 chilometri dalla ...