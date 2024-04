Iran - il coraggio delle ribelli Le ragazze amano più forte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 aprile 2024) Il drammadonneiane non deve essere dimenticato. E oggi c’è un’occasione imperdibile per avere un quadro esatto della situazione. Alle 17,30 alla libreria Giunti Odeon, in collaborazione con Middle East Now festival, la presentazione del libro "Love Harder. Leiane camminano davanti a noi" (Solferino Edizioni) di Barbara Stefanelli (nella foto), vicedirettore vicario del Corriere della Sera. Intervengono Agnese Pini (direttrice di QN Quotidiano Nazionale-La Nazione-Il Resto del Carlino-Il Giorno), e l’artistaiana Zoya Shokoohi. Nika, studentessa, 16 anni? E’ caduta da un palazzo, dice il regime. Aida, 36, medico? Un amante abbandonato l’ha spinta giù dal cavalcavia, dice il regime. Reyaneh, ancora teenager al suo ingresso in prigione? Lei in effetti è stata giustiziata, ...