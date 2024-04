Iran e Israele dimostrano concretamente che tutto può accadere

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 20 aprile 2024) L’aveva dimostrato di poter colpire, benché solo con 9 missili su 300.ha mostrato di poter colpire Isfahan, sia pure forse con 3 droni. Una volta un barbone riuscì ad arrivare nella camera da letto della regina Elisabetta, a Buckingham Palace. Era la mattina del 9 luglio 1982, aveva 33 anni, si chiamava Michael Fagan, disoccupato, quattro figli. Era piuttosto brillo, a piedi nudi. Aveva scavalcato un muro di più di 4 metri con il filo spinato e cocci aguzzi di bottiglia in cima, si era aggirato per saloni e corridoi del palazzo – 775 stanze. Quando lui entrò, la regina, 45 anni, si svegliò e, in camicia da notte com’era, uscì. Lo lasciò seduto sul letto. Non è chiaro se avessero avuto una conversazione, e su quale argomento. Poi lui spiegò che voleva risollevare il morale della regina, l’aveva vista un po’ triste. ...