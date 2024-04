Invecchiare sul posto o rimanere bloccato sul posto?

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di sabato 20 aprile 2024) Progettare il Futuro: il Dilemma degli Anziani Quando si tratta di alloggi, la pianificazione per la vecchiaia è cruciale. Susan Apel e Keith Irwin, residenti a Lebanon, NH, hanno acquistato una casa 24 anni fa con l'idea di vendere in futuro e trasferirsi in un quartiere più piccolo. Tuttavia, con l'avanzare dell'età, trovare la casa ideale si è rivelato un compito arduo. Difficoltà nel Trovare Soluzioni Abitative Adeguate La coppia, entrambi settantenni, sta sperimentando le sfide del trovare una nuova sistemazione adatta alle loro esigenze. Gli sviluppatori locali costruiscono abitazioni con numerose scale, mentre le proprietà accessibili su un unico