Interruzione linea ferroviaria Orte-Falconara | rimodulazione servizio e soluzioni alternative

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 aprile 2024) TERNIper lavori della. Dal 4 maggio al 7 giugno, comunica Trenitalia, è prevista ladi una parte delferroviario umbro. Rfi ha avviato già i lavori preparatori per munire la tratta-Terni di tecnologia Ertms e realizzare una galleria artificiale paramassi tra Giuncano e Spoleto. Nei 35 giorni disarà rimodulata l’offerta, prevedendo sia anticipi partenze che posticipi. Inoltre, per prevenire situazioni di affollamento sui bus è stato predisposto il contingentamento dei posti. In sintesi, leprincipali, spiega la Regione, saranno le seguenti: da Terni a Roma Termini saranno garantite di normadi ...