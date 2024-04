Inter verso la seconda stella | dal ’58 una tradizione tutta italiana! – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 20 aprile 2024) Con l’eventuale vittoria nel derby di Milano, l’è pronta a cucirsi sul petto la. Un’iniziativa del tuttoche premia le squadre per un determinato numero di vittorie, scrive Tuttosport.– In Italia, oltre a sognare uno scudetto, c’è chi sogna anche le stelle. Nel nostro paese ogni dieci scudetti viene cucita sul petto una. Un simbolo, un marchio del tutto italiano. All’estero si va tra coppe e stelle non regolamentate, o che vengono assegnate per un numero minore di scudetti. Oltre le Alpi c’è un mondo a parte. A farla tornare in auge sono stati gli scudetti vinti dae Milan negli ultimi tre anni che si contendevano la. Doppiavicinissima ...