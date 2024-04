Inter - subentra il fondo Pimco | si va verso la restituzione del prestito di Oaktree

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 aprile 2024) Il debito della famiglia Zhang nei confronti dista per essere chiuso, rispettando la scadenza del 20 maggio. Come riporta Repubblica infatti, è in arrivo un nuovo finanziamento garantito dalamericano, che consentirà di estinguere il debito di 275 milioni concesso nel 2021. Ilstatunitense starebbe svolgendo in questi giorni la due diligence. Nel frattempo, il presidente dell’Steven Zhang ha fatto un’apparizione in occasione del Gran Premio della Cina di Formula Uno, e seguirà in televisione il derby di Milano, che potrebbe regalare lo Scudetto matematico ai nerazzurri. SportFace.