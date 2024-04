Inter pronta | C’è un clima straordinario Lautaro - Barella e Bastoni sanno come si fa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) A cercare di entrare nella storia sarà un’dei fedelissimi. Ci si entrerà comunque, vincendo uno scudetto a cui mancano i crismi dell’aritmetica, ma con 14 punti di vantaggio a sei giornate dalla fine persino i più scaramantici hanno cominciato a pregustare il momento del trionfo. Potrebbe arrivare nel derby di lunedì sera, contro il Milan. Sarebbe un motivo in più di sfottò contro i rivali cittadini, che tre stagioni fa festeggiarono per due soli punti dopo aver vinto in rimonta il derby di ritorno a febbraio e aver lanciato una clamorosa rimonta sulla squadra di Inzaghi, allora al suo primo anno in nerazzurro. La vittoria dello scudetto, la seconda stella appuntata sul petto prima del Milan, saranno un modo per eliminare quella delusione, sia per l’allenatore che per alcuni dei giocatori che già allora facevano parte della rosa. Le sessioni di mercato in ...