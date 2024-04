Inter Primavera - vittoria col Cagliari vale un verdetto matematico

(Di sabato 20 aprile 2024) Ladell’colper i ragazzi guidati da Chivu undella stagione– L’ha battuto brillantemente ilcon un netto 3-0. Ladella squadra di Chivuunper il campionato dei nerazzurri che con i tre punti conquistati contro i sardi sono matematicamente qualificati ai playoff. Per la squadra nerazzurra quindi, presto, comincerà la caccia al tricolore per provare ad emulare l’dei grandi, in procinto di vincere lo scudetto della seconda stella.-News - Ultime notizie e ...

L’Inter Primavera vince con il risultato di 3-0 contro il Cagliari e mette al sicuro ancora la vetta della classifica. Amadou Sarr apre e merita il 7, voto più per il Man of the Match: Enoch Owusu . ... (inter-news)

Primavera 1, Inter-Cagliari: brutta sconfitta per i rossoblù - La gara di questa mattina tra Inter e Cagliari, per il trentesimo turno del campionato Primavera 1: scopriamo com'è andata.calciocasteddu

Inter Cagliari Primavera 3-0, netta sconfitta per i rossoblù - Inter e Cagliari Primavera scendono in campo per la 30a giornata del campionato Primavera1. Seguila con noi Inter e Cagliari Primavera scendono in campo al Konami Center per la 30a giornata del campio ...cagliarinews24

