Inter - accordo in definizione tra Zhang e Pimco | cifre e tempi – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 20 aprile 2024) Una notizia importantissima, relativamente alla proprietà dell’, è arrivata nella giornata di oggi. È inl’tra la famigliae il fondo americanoper definire il destino della società e per chiudere la questione con Oaktree. Da Sky Sport arrivano ulteriori dettagli su. DEADLINE – Manca esattamente un mese alla deadline per il pagamento del prestito (piùessi) concesso tre anni fa dal fondo americano Oaktree alla famiglia. In pegno le quote dell’, che però il presidente nerazzurro potrà mantenere. Questo grazie a un nuovocon un altro fondo americano, ovvero, grazie al quale Steven...