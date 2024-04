Insonnia - quanto pesa lo stress e come misurarla mentre si dorme per combatterla

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 20 aprile 2024) Aprile dolce dormire? Non per tutti.nte che stando ai dati dell’Associazione Italiana per la Medicina del Sonno quasi un adulto su quattro soffre dicronica o transitoria. Per definire il primo caso, teniamo presente che l’è definitaun’insoddisfazione continua di almeno 3 mesi (per almeno 3 notti a settimana) nella qualità o nella quantità di sonno senza la presenza di fattori noti che lo ostacolino. E si stima che fino a una persona su dieci faccia i conti con disturbi del sonno che si mantengono nel tempo, magari con modalità diverse. L’impatto economico dell’L’impatto economico dell’è molto significativo inè una delle principali cause di assenteismo e di riduzione della produttività sul lavoro. Una cattiva ...