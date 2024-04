Inseguimento a San Jacopino | arrestato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 aprile 2024) Rocambolesconel quartiere di Sandi Firenze dove un 31enne kosovaro ha tentato di sfuggire all’arresto guidando contromano e mettendo in pericolo i pedoni. È successo mercoledì pomeriggio e sull’uomo pendeva un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti per il quale dovrà scontare oltre 6 anni e mezzo di reclusione. Il 31enne è stato rintracciato, secondo quanto emerso, dai falchi della squadra mobile nella zona di Sanalla guida del proprio Suv. Una volta fermato dalle autocivette si è però dato alla fuga per le strade del quartiere. Dopo un concitatoha abbandonato il veicolo e ha proseguito la fuga a piedi, ma è stato fermato dagli agenti. Per fuggire avrebbe anche spintonato i poliziotti, due dei quali hanno riportato lievi contusioni con prognosi di qualche ...