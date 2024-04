Innovativo corso post diploma all’istituto Acof Olga Fiorini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 aprile 2024) Sempre in prima linea nelle sfide formative, l’istitutoospiterà nella sede di piazza Gallarini nel rione di Borsano a Busto Arsizio l’perinserito nella programmazione della Fondazione ITS Cosmo al via in autunno. Il 22 maggio è prevista la prova di ammissione dei candidati. Fra lezioni e stage, si creeranno figure altamente specializzate nella realizzazione di prodotti audio-video e nella pubblicizzazione sui canali web e social, con uno sguardo alle evoluzioni dell’intelligenza artificiale. Open day l’8 maggio.