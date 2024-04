Incidente sull’Appia | strada chiusa - disagi per automobilisti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 20 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoA causa di un, è stata temporaneamentela SS7 "Appia" al km 280,000, in entrambe le direzioni, a Venticano (Avellino) a causa di un. Un mezzo pesante si è ribaltato. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità che poi è avvenuto con la rimozione del mezzo pesante.