Incidente sul lavoro - ragazzo di 23 anni morto stritolato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 20 aprile 2024) Nella serata di ieri, venerdì 19 aprile, un tragicosulha scosso il comune di Cusago, situato nella provincia di Milano. Un giovane operaio di 23, originario dell’Egitto, ha perso la vita in un tragico infortunio avvenuto all’interno di un’azienda specializzata nella lavorazione dei rifiuti. Secondo i rapporti iniziali, l’è accaduto durante la notte. Il giovane, mentre svolgeva le sue mansioni, è rimasto fatalmente incastrato in un compattatore per cause ancora da accertare. I colleghi presenti al momento dell’accaduto hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i medici e i paramedici del 118, i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, e le forze dell’ordine, che hanno compiuto tutti gli interventi necessari per liberare il ...