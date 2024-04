Incidente sul lavoro - morto operaio di 23 anni nel Milanese | è rimasto intrappolato in un tritarifiuti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) Un ennesimosulè avvenuto nella notte a Cusago, nel. Undi 23nella notte, stritolato da un macchinarioin un impianto in provincia di Milano. Il giovane era di origine egiziana e stava lavorando quando, per cause ancora da accertare, è caduto nel compattatore. Inutile l’immediato intervento dei soccorsi: i vigili del fuoco hanno estratto il corpo e i soccorsi di Areu 118 hanno solo potuto constatare il decesso. Sul posto anche i carabinieri, mentre la Sis ha eseguito i rilievi. Secondo quanto riporta MilanoToday l’azienda dove è avvenuto il fatto si trova proprio in viale Europa e si occupa di smaltimento rifiuti, la Convertini. Al momento dell’, l’uomo, regolarmente assunto, stava ...